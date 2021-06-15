Василевского включили в рейтинг претендентов на «Конн Смайт Трофи»

Американская спортивная телевизионная сеть NBC Sports составил рейтинг претендентов на приз лучшему игроку Кубка Стэнли («Конн Смайт Трофи»). Список составлен на основе прошедших двух раундов плей-офф.

Первым идет российский вратарь «Тампа-Бэй» Андрей Василевский. На третьем его партнер по команде и соотечественник нападающий Никита Кучеров.

Полностью список претендентов выглядит так:

1. Андрей Василевский («Тампа»)

2. Кэри Прайс («Монреаль»)

3. Никита Кучеров («Тампа»)

4. Марк Стоун («Вегас»)

5. Жан-Габриель Пажо («Айлендерс»)

6. Марк-Андре Флери («Вегас»)

7. Джош Бейли («Айлендерс»)

8. Макс Пасиоретти («Вегас»)

9. Тайлер Тоффоли («Монреаль»)

10. Семен Варламов («Айлендерс»)