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Василевского включили в рейтинг претендентов на «Конн Смайт Трофи»

09:03
Андрей Василевский. Фото AFP
Андрей Василевский. Фото AFP
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Американская спортивная телевизионная сеть NBC Sports составил рейтинг претендентов на приз лучшему игроку Кубка Стэнли («Конн Смайт Трофи»). Список составлен на основе прошедших двух раундов плей-офф.

Первым идет российский вратарь «Тампа-Бэй» Андрей Василевский. На третьем его партнер по команде и соотечественник нападающий Никита Кучеров.

Полностью список претендентов выглядит так:

1. Андрей Василевский («Тампа»)

2. Кэри Прайс («Монреаль»)

3. Никита Кучеров («Тампа»)

4. Марк Стоун («Вегас»)

5. Жан-Габриель Пажо («Айлендерс»)

6. Марк-Андре Флери («Вегас»)

7. Джош Бейли («Айлендерс»)

8. Макс Пасиоретти («Вегас»)

9. Тайлер Тоффоли («Монреаль»)

10. Семен Варламов («Айлендерс»)

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Материалы сюжета: НХЛ — Кубок Стэнли 2021: полуфинал плей-офф сезона 2020 / 2021 — пары и результаты, новости и обзоры матчей