Василевского включили в рейтинг претендентов на «Конн Смайт Трофи»
09:03
Американская спортивная телевизионная сеть NBC Sports составил рейтинг претендентов на приз лучшему игроку Кубка Стэнли («Конн Смайт Трофи»). Список составлен на основе прошедших двух раундов плей-офф.
Первым идет российский вратарь «Тампа-Бэй» Андрей Василевский. На третьем его партнер по команде и соотечественник нападающий Никита Кучеров.
Полностью список претендентов выглядит так:
1. Андрей Василевский («Тампа»)
2. Кэри Прайс («Монреаль»)
3. Никита Кучеров («Тампа»)
4. Марк Стоун («Вегас»)
5. Жан-Габриель Пажо («Айлендерс»)
6. Марк-Андре Флери («Вегас»)
7. Джош Бейли («Айлендерс»)
8. Макс Пасиоретти («Вегас»)
9. Тайлер Тоффоли («Монреаль»)
10. Семен Варламов («Айлендерс»)
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