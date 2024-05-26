Главный тренер «Эдмонтона» Ноблох выразил недовольство стандартом судейства в плей-офф НХЛ

Главный тренер «Эдмонтона» Крис Ноблох недоволен судейством во втором матче полуфинальной серии плей-офф НХЛ против «Далласа» (1:3).

«Стандарт немного изменился. В НХЛ определенно намерены выписывать только 100-процентные удаления, в то время как в регулярном чемпионате, возможно, на некоторые вещи закрывают глаза. Это очевидно не идет нам на пользу. У нас очень хорошее большинство, и мы выигрываем много игр благодаря ему», — цитирует Ноблоха The Score.

В составе «Старз» отличились Джейми Бенн, Мэйсон Марчмент и Эса Линделл, забивший в пустые ворота. У «Ойлерз» шайбу забросил Коннор Браун.

Счет в серии 1-1. Следующий матч пройдет 28 мая и начнется в 3:30 мск.