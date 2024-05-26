«Даллас» — «Эдмонтон»: видеообзор матча

«Даллас» во втором матче полуфинальной серии плей-офф НХЛ обыграл «Эдмонтон» — 3:1. Счет в серии 1-1.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

В составе «Старз» отличились Джейми Бенн, Мэйсон Марчмент и Эса Линделл, забивший в пустые ворота. У «Ойлерз» шайбу забросил Коннор Браун.

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