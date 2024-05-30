Главный тренер «Далласа» рассказал, что команда готова бороться за победу в серии в плей-офф НХЛ

Главный тренер «Далласа» Питер Дебур поделился мнением о борьбе в серии в плей-офф НХЛ против «Эдмонтона» (2:5).

«Победа в серии не будет легкой или красивой. Команды будут перехватывать инициативу по ходу матчей и всей серии, ведь остались четыре лучшие команды лиги. Именно так это будет выглядеть. Если для победы потребуется все семь игр в овертайме, значит так тому и быть», — цитирует Дебура пресс-служба клуба.

Счет в серии на данный момент — 2-2. Пятый матч состоится 1 июня.