Лежащая на линии ворот клюшка спасла «Даллас» от гола Макдэвида

«Эдмонтон» в четвертом матче финала Западной конференции НХЛ обыграл «Даллас» — 5:2.

В концовке первого периода произошел курьезный момент: голкипер «Старз» Джейк Эттингер в момент атаки на свои ворота выронил клюшку, а затем игрок «Ойлерз» случайно подтолкнул ее на линию ворот. После броска Коннора Макдэвида с ближней дистанции шайба попала в лежащую клюшку и спасла «Даллас» от пропущенного гола.

Счет в серии 2-2. Пятый матч состоится 1 июня.