Овечкин заявил, что предпочел бы победу в Кубке Стэнли достижению рекорда Гретцки

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин признался, что предпочел победу в Кубке Стэнли достижению снайперского рекорда.

«А лучше сделать все совместно: и побить [рекорд], и выиграть», — добавил россиянин в шоу на YouTube-канале «Это хоккей, брат!».

В минувшем сезоне Овечкин провел 83 матча за «Вашингтон», в которых забросил 31 шайбу и отдал 34 результативные передачи. Всего на счету россиянина за карьеру в НХЛ 853 заброшенные шайбы. До рекорда Уэйна Гретцки ему остается 41 гол.

Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года. Вместе с «Кэпиталз» он стал обладателем Кубка Стэнли в 2018-м.