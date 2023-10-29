Ламберт: «Айлендерс» чувствуют себя уверенно, когда Варламов в воротах»

Главный тренер «Айлендерс» Лейн Ламберт поделился мнением об игре вратаря Семена Варламова в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Коламбуса» (2:0).

«Варламов был на высоте с самого начала тренировочного лагеря. Он очень, очень хороший вратарь. Мы чувствуем себя уверенно, когда он в воротах», — приводит слова Ламберта сайт лиги.

Для Варламова это первый шатаут в текущем сезоне. Всего в этом регулярном чемпионате НХЛ на его счету 2 матча.