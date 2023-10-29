Панарин является рекордсменом «Рейнджерс» в XXI веке по результативной серии на старте сезона

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин отметился голом и результативной передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Ванкувера» (4:3 ОТ).

Панарин набирает очки во всех восьми матчах команды в этом сезоне. Как сообщает сайт НХЛ, это является самой длительной серией для игроков «Рейнджерс» в начале сезона со времен девятиматчевой серии Рода Гилберта в 1971/72 годах.

В восемь матчей сезона НХЛ-2023/24 31-летний форвард набрал 12 (4+8) очков.

«Рейнджерс» с 12 очками занимает второе место в Восточной конференции. Команда 31 октября сыграет с «Виннипегом».