Георгиев признан второй звездой матча с «Вашингтоном»
Вратарь «Рейнджерс» Александр Георгиев стал второй звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Вашингтона» (3:2).
26-летний росссиянин отразил 34 броска по воротам. Первой звездой признан форвард Драйден Хант, забросивший победную шайбу. Третья звезда — защитник Брэйден Шнайдер, сделавший две результативные передачи.
В текущем сезоне Георгиев провел 33 матча, дважды сыграв на ноль и пропустив 85 шайб при 89,8 процента отраженных бросков.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|82
|54
|28
|116
|2
|Рейнджерс
|82
|52
|30
|110
|3
|Питтсбург
|82
|46
|36
|103
|4
|Вашингтон
|82
|44
|38
|100
|5
|Айлендерс
|82
|37
|45
|84
|6
|Коламбус
|82
|37
|45
|81
|7
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|82
|27
|55
|63
|8
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|82
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|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
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|82
|58
|24
|122
|2
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|82
|54
|28
|115
|3
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|82
|51
|31
|110
|4
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|82
|51
|31
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|5
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|82
|32
|50
|75
|6
|Детройт
|82
|32
|50
|74
|7
|Оттава
|82
|33
|49
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|8
|Монреаль
|82
|22
|60
|55
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|82
|56
|26
|119
|2
|Миннесота
|82
|53
|29
|113
|3
|Сент-Луис
|82
|49
|33
|109
|4
|Даллас
|82
|46
|36
|98
|5
|Нэшвилл
|81
|45
|36
|97
|6
|Виннипег
|81
|38
|43
|87
|7
|Чикаго
|82
|28
|54
|68
|8
|Аризона
|81
|24
|57
|55
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|82
|50
|32
|111
|2
|Эдмонтон
|82
|49
|33
|104
|3
|Лос-Анджелес
|82
|44
|38
|99
|4
|Вегас
|82
|43
|39
|94
|5
|Ванкувер
|82
|40
|42
|92
|6
|Сан-Хосе
|81
|32
|49
|77
|7
|Анахайм
|82
|31
|51
|76
|8
|Сиэтл
|80
|26
|54
|58
Результаты / календарь
20.04
21.04
22.04
23.04
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25.04
26.04
27.04
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30.04
1.05
|30.04
|02:00
|
Питтсбург – Коламбус
|5 : 3
|30.04
|02:00
|
Баффало – Чикаго
|3 : 2 ОТ
|30.04
|02:00
|
Монреаль – Флорида
|10 : 2
|30.04
|02:00
|
Нью-Джерси – Детройт
|3 : 5
|30.04
|02:00
|
Рейнджерс – Вашингтон
|3 : 2
|30.04
|02:00
|
Торонто – Бостон
|5 : 2
|30.04
|02:00
|
Филадельфия – Оттава
|2 : 4
|30.04
|02:30
|
Айлендерс – Тампа-Бэй
|4 : 6
|30.04
|03:00
|
Виннипег – Калгари
|3 : 1
|30.04
|03:00
|
Миннесота – Колорадо
|4 : 1
|30.04
|03:00
|
Сент-Луис – Вегас
|4 : 7
|30.04
|03:30
|
Даллас – Анахайм
|4 : 2
|30.04
|04:00
|
Эдмонтон – Ванкувер
|3 : 2 Б
|30.04
|05:00
|
Сиэтл – Сан-Хосе
|- : -
|30.04
|05:30
|
Аризона – Нэшвилл
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|80
|123
|
|
Джонни Годро
Калгари
|81
|115
|
|
Джонатан Юбердо
Флорида
|80
|115
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|73
|60
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|80
|55
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|81
|52
|И
|КН
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|53
|2.07
|
|
Якоб Маркстрем
Калгари
|63
|2.19
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|52
|2.19
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