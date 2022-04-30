Георгиев признан второй звездой матча с «Вашингтоном»

Вратарь «Рейнджерс» Александр Георгиев стал второй звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Вашингтона» (3:2).

26-летний росссиянин отразил 34 броска по воротам. Первой звездой признан форвард Драйден Хант, забросивший победную шайбу. Третья звезда — защитник Брэйден Шнайдер, сделавший две результативные передачи.

В текущем сезоне Георгиев провел 33 матча, дважды сыграв на ноль и пропустив 85 шайб при 89,8 процента отраженных бросков.