«Даллас» выиграл у «Анахайма». Наместников забил в пустые ворота

«Даллас» обыграл «Анахайм» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:2.

Российский нападающий «Старз» Владислав Наместнико в конце встречи отметился голом в пустые ворота. Для него эта шайба стала 16-й в этом сезоне.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Даллас» — «Анахайм» — 4:2 (0:1, 2:1, 2:0)

Голы: Комтуа — 6 (Стил, Драйсдейл), 7:33 — 0:1. Харли — 1 (Факса, Кивиранта), 23:13 — 1:1. Хенли — 2 (Факса, Хаканпяя), 25:45 — 2:1. Терри — 38 (Хенрик, Зеграс), 35:41 — 2:2. Робертсон — 41 (бол., Хейсканен, Хинтц), 49:56 — 3:2. Наместников — 16 (п.в., Сегин, Эттингер), 59:00 — 4:2.

Вратари: Эттингер — Гибсон (Столарз, 20:00, Ходжес, 40:00, 58:19 — 59:00).

Штраф: 2 — 4.

Броски: 19 (5+10+4) — 21 (5+7+9).

Наши: Гурьянов (11.24/0/-1), Наместников (17.53/1/+1), Радулов (14.27/1/+1) — -.

30 апреля. Даллас. American Airlines Center. 18532 зрителя.