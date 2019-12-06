Российский голкипер «Рейнджерс» Александр Георгиев признан первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Коламбуса». Он отразил 45 из 47 бросков по своим воротам.

Второй звездой встречи стал российский нападающий команды из Нью-Йорка Артемий Панарин, забросивший победную шайбу. Замкнул тройку защитник «Блю Джэкетс» Сет Джонс, отметившийся голом.

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