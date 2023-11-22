Генменеджер «Вашингтона» поделился мнением о ситуации Бэкстрема

Генеральный менеджер «Вашингтон Кэпиталз» Брайан Маклеллан прокомментировал ситуацию с травмированным форвардом команды Никласом Бекстремом. Из-за повреждения он приостановил карьеру.

«Он сыграл с нами 1000 игр и набрал более 1000 очков. Вместе с Алексом Овечкиным они были лицом нашей команды последние 17, 18 лет. Проблема с бедром появилась, вероятно, три года назад, когда она усилилась, и наблюдать за тем, как он играет через боль, было тяжело... Никто не хотел чтобы он ушел так, все хотели, чтобы он ушёл правильным образом. Так что ситуация сложная со всех сторон», — сказал Маклеллан в выступлении на шоу Джеффа Марека.

О решении приостановить карьеру форвард сообщил 1 ноября. Контракт игрока с клубом рассчитан до конца сезона-2024/25.

В нынешнем сезоне 35-летний Бэкстрем провел 8 матчей и набрал 1 (0+1) балл. Всего в актве шведа 1033 (271+762) очка в 1105 матчах НХЛ.