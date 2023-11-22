Генменеджер «Вашингтона» поделился мнением о ситуации Бэкстрема
Генеральный менеджер «Вашингтон Кэпиталз» Брайан Маклеллан прокомментировал ситуацию с травмированным форвардом команды Никласом Бекстремом. Из-за повреждения он приостановил карьеру.
«Он сыграл с нами 1000 игр и набрал более 1000 очков. Вместе с Алексом Овечкиным они были лицом нашей команды последние 17, 18 лет. Проблема с бедром появилась, вероятно, три года назад, когда она усилилась, и наблюдать за тем, как он играет через боль, было тяжело... Никто не хотел чтобы он ушел так, все хотели, чтобы он ушёл правильным образом. Так что ситуация сложная со всех сторон», — сказал Маклеллан в выступлении на шоу Джеффа Марека.
О решении приостановить карьеру форвард сообщил 1 ноября. Контракт игрока с клубом рассчитан до конца сезона-2024/25.
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|10
|7
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|5
|Питтсбург
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|9
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|18
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|16
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|8
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|19
|4
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|В
|П
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|1
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|13
|4
|29
|2
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|12
|6
|25
|3
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|10
|7
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|4
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|9
|10
|22
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|17
|8
|9
|19
|6
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|18
|8
|10
|17
|7
|Оттава
|15
|8
|7
|16
|8
|Монреаль
|18
|7
|11
|16
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|17
|12
|5
|25
|2
|Колорадо
|17
|11
|6
|22
|3
|Виннипег
|17
|10
|7
|22
|4
|Сент-Луис
|17
|9
|8
|19
|5
|Аризона
|18
|8
|10
|18
|6
|Нэшвилл
|17
|7
|10
|14
|7
|Миннесота
|17
|5
|12
|14
|8
|Чикаго
|16
|5
|11
|10
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|19
|13
|6
|28
|2
|Ванкувер
|19
|13
|6
|27
|3
|Лос-Анджелес
|17
|11
|6
|25
|4
|Сиэтл
|20
|7
|13
|19
|5
|Анахайм
|18
|9
|9
|18
|6
|Калгари
|18
|7
|11
|17
|7
|Эдмонтон
|17
|5
|12
|11
|8
|Сан-Хосе
|18
|3
|15
|7
|23.11
|03:00
|
Тампа-Бэй – Виннипег
|- : -
|23.11
|03:00
|
Флорида – Бостон
|- : -
|23.11
|03:00
|
Питтсбург – Рейнджерс
|- : -
|23.11
|03:00
|
Детройт – Нью-Джерси
|- : -
|23.11
|03:00
|
Вашингтон – Баффало
|- : -
|23.11
|03:00
|
Каролина – Эдмонтон
|- : -
|23.11
|03:00
|
Коламбус – Чикаго
|- : -
|23.11
|03:30
|
Айлендерс – Филадельфия
|- : -
|23.11
|05:00
|
Аризона – Сент-Луис
|- : -
|23.11
|05:00
|
Нэшвилл – Калгари
|- : -
|23.11
|05:30
|
Даллас – Вегас
|- : -
|23.11
|06:00
|
Сиэтл – Сан-Хосе
|- : -
|23.11
|06:00
|
Колорадо – Ванкувер
|- : -
|23.11
|06:00
|
Анахайм – Монреаль
|- : -
|И
|О
|
|
Куинн Хьюз
Ванкувер
|19
|30
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|17
|29
|
|
Джей Ти Миллер
Ванкувер
|19
|29
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|17
|14
|
|
Кайл Коннор
Виннипег Джетс
|17
|14
|
|
Брок Босер
Ванкувер
|19
|13
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Алекс Неделькович
Питтсбург
|3
|2
|
|
Джонатан Куик
Рейнджерс
|6
|2.01