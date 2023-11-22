«Нью-Джерси» 20 января введет Брылина в зал славы клуба
Тренер «Нью-Джерси» Сергей Брылин будет введен в зал славы «Дэвилз». Церемония чествования состоится в Ньюарке 20 января.
Брылин станет вторым членом Почетного кольца «Дэвилз» после Джона Макмаллена — первого владельца клуба.
«Мы гордимся и имеем честь назвать Сергея Брылина вторым в истории клуба членом Почетного кольца. Сергей знал, что необходимо, чтобы выигрывать чемпионат, что это значит для Нью-Джерси и как это навсегда связывает его с нашими замечательными болельщиками», — приводит слова управляющего партнера франшизы Дэвида Блитцера пресс-служба клуба.
49-летний Брылин выступал за «Дэвилз» с 1994 по 2008 год. Всего на его счету 765 матчей и 308 (129+179) очков в НХЛ .
При Брылине «Нью-Джерси» выиграл все три Кубка Стэнли — в сезонах-1994/95, 1999/00 и 2002/03. С 2022 года россиянин работает ассистентом главного тренера «Дэвилз».
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|16
|12
|4
|25
|2
|Филадельфия
|18
|10
|8
|21
|3
|Вашингтон
|15
|9
|6
|20
|4
|Каролина
|17
|10
|7
|20
|5
|Питтсбург
|17
|9
|8
|18
|6
|Нью-Джерси
|16
|8
|8
|17
|7
|Айлендерс
|17
|6
|11
|17
|8
|Коламбус
|19
|4
|15
|12
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|17
|13
|4
|29
|2
|Флорида
|18
|12
|6
|25
|3
|Торонто
|17
|10
|7
|22
|4
|Тампа-Бэй
|19
|9
|10
|22
|5
|Детройт
|17
|8
|9
|19
|6
|Баффало
|18
|8
|10
|17
|7
|Оттава
|15
|8
|7
|16
|8
|Монреаль
|18
|7
|11
|16
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|17
|12
|5
|25
|2
|Колорадо
|17
|11
|6
|22
|3
|Виннипег
|17
|10
|7
|22
|4
|Сент-Луис
|17
|9
|8
|19
|5
|Аризона
|18
|8
|10
|18
|6
|Нэшвилл
|17
|7
|10
|14
|7
|Миннесота
|17
|5
|12
|14
|8
|Чикаго
|16
|5
|11
|10
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|19
|13
|6
|28
|2
|Ванкувер
|19
|13
|6
|27
|3
|Лос-Анджелес
|17
|11
|6
|25
|4
|Сиэтл
|20
|7
|13
|19
|5
|Анахайм
|18
|9
|9
|18
|6
|Калгари
|18
|7
|11
|17
|7
|Эдмонтон
|17
|5
|12
|11
|8
|Сан-Хосе
|18
|3
|15
|7
|23.11
|03:00
|
Тампа-Бэй – Виннипег
|- : -
|23.11
|03:00
|
Флорида – Бостон
|- : -
|23.11
|03:00
|
Питтсбург – Рейнджерс
|- : -
|23.11
|03:00
|
Детройт – Нью-Джерси
|- : -
|23.11
|03:00
|
Вашингтон – Баффало
|- : -
|23.11
|03:00
|
Каролина – Эдмонтон
|- : -
|23.11
|03:00
|
Коламбус – Чикаго
|- : -
|23.11
|03:30
|
Айлендерс – Филадельфия
|- : -
|23.11
|05:00
|
Аризона – Сент-Луис
|- : -
|23.11
|05:00
|
Нэшвилл – Калгари
|- : -
|23.11
|05:30
|
Даллас – Вегас
|- : -
|23.11
|06:00
|
Сиэтл – Сан-Хосе
|- : -
|23.11
|06:00
|
Колорадо – Ванкувер
|- : -
|23.11
|06:00
|
Анахайм – Монреаль
|- : -
|И
|О
|
|
Куинн Хьюз
Ванкувер
|19
|30
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|17
|29
|
|
Джей Ти Миллер
Ванкувер
|19
|29
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|17
|14
|
|
Кайл Коннор
Виннипег Джетс
|17
|14
|
|
Брок Босер
Ванкувер
|19
|13
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Алекс Неделькович
Питтсбург
|3
|2
|
|
Джонатан Куик
Рейнджерс
|6
|2.01