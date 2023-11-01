Нападающий «Вашингтона» Бэкстрем приостановил карьеру
Нападающий «Вашингтона» Никлас Бэкстрем сообщил о том, что решил приостановить карьеру в НХЛ. Швед взял отпуск на неопределенное время из-за травмы.
Хоккеист попросил пока его не беспокоить, чтобы он смог принять решение о своем будущем.
«Учитывая продолжающуюся ситуацию с травмами, я решил взять паузу и отойти от игры. Это трудное решение, но я считаю, что оно в данный момент является правильным для моего здоровья», — говорится в заявлении нападающего.
Контракт игрока с клубом рассчитан до конца сезона-2024/25.
Положение команд
Футбол
Хоккей
Результаты / календарь
22.10
23.10
24.10
25.10
26.10
27.10
28.10
29.10
30.10
31.10
1.11
2.11
3.11
4.11
5.11
6.11
|1.11
|03:00
|
Торонто – Лос-Анджелес
|1 : 4
|1.11
|05:00
|
Ванкувер – Нэшвилл
|5 : 2
Новости