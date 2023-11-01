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Сегодня, 18:06

Нападающий «Вашингтона» Бэкстрем приостановил карьеру

Виктория Кравченко
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Никлас Бэкстрем.
Фото Reuters

Нападающий «Вашингтона» Никлас Бэкстрем сообщил о том, что решил приостановить карьеру в НХЛ. Швед взял отпуск на неопределенное время из-за травмы.

Хоккеист попросил пока его не беспокоить, чтобы он смог принять решение о своем будущем.

«Учитывая продолжающуюся ситуацию с травмами, я решил взять паузу и отойти от игры. Это трудное решение, но я считаю, что оно в данный момент является правильным для моего здоровья», — говорится в заявлении нападающего.

Контракт игрока с клубом рассчитан до конца сезона-2024/25.

Источник: https://www.nhl.com/capitals/news/statements-from-nicklas-backstrom-and-the-washington-capitals
Никлас Бэкстрем
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
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