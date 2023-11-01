Нападающий «Вашингтона» Бэкстрем приостановил карьеру

Нападающий «Вашингтона» Никлас Бэкстрем сообщил о том, что решил приостановить карьеру в НХЛ. Швед взял отпуск на неопределенное время из-за травмы.

Хоккеист попросил пока его не беспокоить, чтобы он смог принять решение о своем будущем.

«Учитывая продолжающуюся ситуацию с травмами, я решил взять паузу и отойти от игры. Это трудное решение, но я считаю, что оно в данный момент является правильным для моего здоровья», — говорится в заявлении нападающего.

Контракт игрока с клубом рассчитан до конца сезона-2024/25.