Генменеджер «Каролины»: «Мы посчитали, что Орлов — лучший из доступных защитников»

Генеральный менеджер «Каролины» Дон Уодделл прокомментировал подписание контракта с российским защитником Дмитрием Орловым.

«Мы посчитали, что Дмитрий — лучший из доступных защитников на рынке свободных агентов. Он универсальный игрок с большим потенциалом в атаке, и это подписание только укрепит нашу оборонительную группу в следующем сезоне», — приводит слова Уодделла сайт клуба.

31-летний хоккеист заключил соглашение с «Каролиной» на два года, по которому будет зарабатывать 7,75 миллиона долларов в год.

Орлов начал сезон-2022/23 в «Вашингтоне», в феврале 2023 года защитника обменяли в «Бостон». Игрок набрал 36 (7+29) очков в 66 матчах регулярного чемпионата НХЛ и сделал 8 голевых передач в 7 играх плей-офф.