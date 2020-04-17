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Генеральный менеджер «Калгари» пожелал Питерсу удачи в КХЛ

22:57
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Генеральный менеджер «Калгари» Брэд Треливинг пожелал Биллу Питерсу удачи в КХЛ. Специалист получил должность главного тренера в «Автомобилисте».

— Да, Билл в свое время совершил ошибку, — цитирует Треливинга Saltwire. — Он сам это признал. Но я знаю, что он сделал все возможное, чтобы исправить это.

Питерс — хороший тренер. И хороший человек. Могу пожелать ему только всего наилучшего. Могу говорить только за себя, но знаю, что иногда мы делаем что-то плохое, хотя совсем не хотим навредить.

25 ноября 2019 года хоккеист Аким Алиу обвинил Питерса в расизме. В частности, он заявил, что 10 лет назад Питерс неоднократно на тренировках оскорблял игрока на почве расизма, а также поспособствовал отправке нападающего в клуб одной из низших лиг. В итоге, Билл Питерс был вынужден покинуть после главного тренера «Калгари».

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