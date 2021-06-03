Генеральный менеджер «Баффало» прокомментировал победу в лотерее драфта

Генеральный менеджер «Баффало» Кевин Адамс прокомментировал победу в лотерее драфта НХЛ-2021.

«Это очень важный момент для клуба. Сезон выдался сложным по многим причинам, но сейчас мы рады. Мы гордимся тем, что получили право первого выбора. Это шаг в правильном направлении. Несколько минут назад я получил сообщение от владельца клуба, в котором он написал: «Улыбнись!» И я улыбаюсь», — приводит слова Адамса официальный сайт НХЛ.

Победителем драфт-лотереи НХЛ, которая в этом сезоне прошла в удаленном формате, стал «Баффало». В жеребьевке участвовали 15 команд, которые не попали в Кубок Стэнли, а также новый клуб «Сиэтл».