«Баффало» выиграл драфт-лотерею НХЛ
02:51
Победителем драфт-лотереи НХЛ, которая в этом сезоне прошла в удаленном формате, стал «Баффало». В жеребьевке участвовали 15 команд, которые не попали в Кубок Стэнли, а также новый клуб «Сиэтл».
Таким образом, определился порядок, в котором клубы будут выбирать первых 16 игроков в первом раунде драфта НХЛ.
Результаты драфт-лотереи:
1. «Баффало»
2. «Сиэтл»
3. «Анахайм»
4. «Нью-Джерси»
5. «Коламбус»
6. «Детройт»
7. «Сан-Хосе»
8. «Лос-Анджелес»
9. «Ванкувер»
10. «Оттава»
11. «Чикаго»
12. «Калгари»
13. «Филадельфия»
14. «Даллас»
15. «Рейнджерс»
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