«Баффало» выиграл драфт-лотерею НХЛ

Победителем драфт-лотереи НХЛ, которая в этом сезоне прошла в удаленном формате, стал «Баффало». В жеребьевке участвовали 15 команд, которые не попали в Кубок Стэнли, а также новый клуб «Сиэтл».

Таким образом, определился порядок, в котором клубы будут выбирать первых 16 игроков в первом раунде драфта НХЛ.

Результаты драфт-лотереи:

1. «Баффало»

2. «Сиэтл»

3. «Анахайм»

4. «Нью-Джерси»

5. «Коламбус»

6. «Детройт»

7. «Сан-Хосе»

8. «Лос-Анджелес»

9. «Ванкувер»

10. «Оттава»

11. «Чикаго»

12. «Калгари»

13. «Филадельфия»

14. «Даллас»

15. «Рейнджерс»