Тренер «Монреаля» прокомментировал победу над «Виннипегом»

Главный тренер «Монреаля» Доминик Дюшарм подвел итоги первого матча второго раунда плей-офф НХЛ против «Виннипега» (5:3).

«Мы твердо играли по обе стороны от шайбы. Мы принимали правильные решения с шайбой и создавали моменты в атаке, без шайбы мы хорошо защищались. Это была довольно целостная игра.

Эванс? Никогда не хочешь видеть игрока на льду в таком моменте. Мы прошли через это в Торонто с Таваресом. Он не в нашей форме, но обе стороны хотят, чтобы он чувствовал себя лучше. Я не почувствовал этого от другой команды, когда это случилось», — приводит слова Дюшарма официальный сайт НХЛ.

Форвард «Канадиенс» Джейк Эванс на 60-й минуте встречи забросил в пустые ворота, получив в этот момент удар в голову от форварда «Джетс» Марка Шайфли. 25-летний канадец покинул лед на носилках, а Шайфли получил матч-штраф.

Счет в серии 1-0 в пользу «Монреаля». Следующий матч пройдет 5 июня и начнется в 2:30 мск.