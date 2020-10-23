Генеральные менеджеры клубов НХЛ провели встречу с руководством лиги

Генеральные менеджеры клубов НХЛ провели первую за длительное время встречу с руководством лиги. На ней было подтверждено, что следующий сезон планируется начать 1 января 2021 года, информирует в Twitter инсайдер Эллиотт Фридман.

Ранее планировалось, что начало регулярного чемпионата запланировано на первое декабря. Позже будет названа дата начала тренировочных лагерей.

Напомним, из-за пандемии коронавируса сезон-2019/20 был доигран в «пузырях», которые были организованы в Торонто и Эдмонтоне.