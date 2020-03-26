Гендиректор и генменеджер «Далласа» отказались от половины зарплаты, чтобы помочь сотрудникам клуба

Генеральный директор «Далласа» Джим Лайтс и генеральный менеджер клуба Джим Нилл отказались от 50% заработных плат на время приостановки чемпионата из-за пандемии коронавируса, сообщает The Dallas Morning News.

Такая мера должна помочь сохранить работу сотрудникам команды. 12 марта розыгрыш регулярного чемпионата НХЛ был приостановлен из-за коронавируса на неопределенный срок.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 471 783 человек. Умерших — 21 306, выздоровевших — 114 858. В России на данный момент 658 случаев заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, США, Испания, Германия, Иран.