Гавриков выбыл на несколько недель из-за травмы

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Защитник «Лос-Анджелеса» Владислав Гавриков выбыл на несколько недель из-за травмы нижней части тела, сообщает пресс-служба клуба.

28-летний россиянин получил повреждение 11 декабря в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Рейнджерс» (1:4).

Точное время восстановления хоккеиста от травмы не сообщается.

В сезоне-2023/24 Гавриков набрал 9 (3+6) очков в 25 матчах за «Лос-Анджелес».