Гавриков не смог доиграть матч с «Рейнджерс» из-за травмы

Защитник «Лос-Анджелеса» Владислав Гавриков получил травму в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Рейнджерс» (1:4).

В этой встрече россиянин провел на льду 6 минут 36 секунд и досрочно завершил встречу из-за травмы нижней части тела. После встречи клуб не предоставил информации о состоянии здоровья игрока.

В нынешнем сезоне 28-летний россиянин провел 25 матчей в составе «Лос-Анджелеса» в регулярном чемпионате, забросил 3 шайбы и отдал 6 результативных передач.