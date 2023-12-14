Форвард «Виннипега» Коннор может пропустить до двух месяцев из-за травмы

Нападающий «Виннипега» Кайл Коннор выбыл на длительный срок из-за травмы нижней части тела, сообщает официальный сайт НХЛ.

Хоккеист получил повреждение в матче регулярного чемпионата с «Анахаймом» (4:2), когда столкнулся с форвардом «Дакс» Райаном Строумом коленом в колено.

Восстановление может занять у 27-летнего американца от 6 до 8 недель.

Коннор занимает пятое место в таблице лучших снайперов сезона-2023/24 в НХЛ — у него 17 шайб. Всего в этом сезоне хоккеист набрал 28 (17+11) очков в 26 матчах.