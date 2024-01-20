Гавриков: «Был в шоке, когда увидел Панарина лысым»

Защитник «Лос-Анджелеса» Владислав Гавриков в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал об общении с бывшим партнером по «Коламбусу» Артемием Панариным.

— Когда вы сами приехали из СКА в «Коламбус», Артемий Панарин с Сергеем Бобровским вам так же помогали?

— Именно! Когда я приехал, ребята помогали мне в раздевалке вообще со всем. Во-первых, потому что для меня это был новый мир, а во-вторых, шел плей-офф, невероятное напряжение. Когда я узнал, что мне нужно будет играть, то был в шоке. Мне нужно было быстро войти в систему, и на первых тренировках Тема (Панарин) мне постоянно подсказывал. А Алиса с Олей (жены Панарина и Бобровского. — Прим. И.Р.) взяли под крыло Настю, всегда были с ней на связи. С Панариным мы познакомились на чемпионате мира и с тех пор дружим семьями.

— Как думаете, почему он в последние годы так закрылся от внешнего мира?

— Главное, что он остался очень открытым для своих друзей и семьи. В этом плане не изменилось ничего. Все видят, что Панарин очень хорошо играет. Он поступает так, как ему сейчас комфортно. А все остальное — пустой шум.

— Обалдели, когда увидели его лысым?

— Да, был в шоке, но меня уже предупредили об этом. Если бы мне не сказали заранее, то челюсть точно отвалилась бы. У Алисы, слышал, реакция была — космос, она же первая столкнулась с этим.

— Все гадают, что было причиной стрижки. Смена имиджа после неудачного плей-офф?

— Возможно. Главное, что ему так комфортно. И, как видим, волосы отрастают. А то иногда бывает, что состриг — и все, больше нормально не растут.

Гавриков выступал за «Коламбус» с 2019 года, в марте 2023 года защитника обменяли в «Лос-Анджелес».

В сезоне-2023/24 хоккеист набрал 12 (3+9) очков в 37 матчах регулярного чемпионата НХЛ.