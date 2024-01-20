«Чикаго» — «Айлендерс»: видеообзор матча НХЛ

«Чикаго» на своем льду переиграл «Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 ОТ. Для команды из Нью-Йорка это четвертое поражение подряд.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

«Чикаго» с 30 очками занимает 15-е место в Западной конференции. «Айлендерс» идут на 11-й строчке в Восточной конференции — 49 очков.