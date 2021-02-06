Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин рассказал об отношениях с Верой Глаголевой, мамой его супруги Анастасии Шубской.

«Она мне звонила. Писала: «С победой». Я знал, что Вера Витальевна (Глаголева) и Кирилл Юрьевич (Шубский) постоянно смотрят хоккей и переживают. Это был такой момент — она очень хотела, чтобы я выиграл. Переживала, болела. Первое знакомство? Она сразу поняла, что я хороший и добрый человек. В любой ситуации она была за меня — горой», — сказал Овечкин в фильме «Вера Глаголева. Несломанный свет» на Первом канале.

Глаголева скончалась 16 августа 2017 года на 62-м году жизни от рака желудка.

В сезоне-2020/21 Овечкин провел 7 матчей за «Вашингтон», на его счету 8 (3+5) очков.