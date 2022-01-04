Галлан о Шестеркине и Георгиеве: «У «Рейнджерс» два отличных вратаря»

Главный тренер «Рейнджерс» Жерар Галлан прокомментировал победу над «Эдмонтоном» (4:1) и поделился мнением о вратарях команды Игоре Шестеркине и Александре Георгиеве.

«Драйзайтля и Макдэвида остановил не какой-то один наш игрок или тройка. Это сделала вся команда, которая показала себя отличным коллективом. Мы правильно работали с шайбой, делали не так много потерь, не обрезались в средней зоне, и наши парни забивали важные голы в ключевые моменты. Наш голкипер вышел из ковид-списка и сыграл замечательно. Я уже говорил вам, и снова повторю: у нас есть два отличных вратаря. Джорджи (Георгиев — прим. «СЭ») — просто молодец», — цитирует официальный сайт НХЛ Галлана.

Сегодня, 4 января Александр Георгиев отразил 33 из 34 бросков в матче с «Эдмонтоном» и был признан третьей звездой встречи. 2 января Игорь Шестеркин провел на ноль игру с «Тампой» (4:0) и стал второй звездой дня в НХЛ.