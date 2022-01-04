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Голкипер «Коламбуса» Тарасов выбыл на длительный срок из-за травмы

22:37
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Вратарь «Коламбуса» Даниил Тарасов выбыл на длительный срок в связи с травмой. Он был помещен в список травмированных в связи с травмой, сообщает пресс-служба клуба.

Указано, что хоккеист получил травму нижней части тела в матче с «Каролиной» (4:7). Он провел два периода и был заменен при счете 4:2.

22-летний хоккеист в текущем сезоне провел четыре матча в регулярном чемпионате НХЛ. В среднем за игру он пропускал 3,06 шайбы, отражая 89,3 процента бросков.

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