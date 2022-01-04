Таблица лучших снайперов НХЛ: Овечкин отстает от Драйзайтля на одну шайбу
Нападающий «Эдмонтона» Леон Драйзайтль лидирует в таблице лучших снайперов НХЛ сезона-2021/22.
На счету немца 25 шайб. Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин занимает второе место с 24 голами.
Форвард «Рейнджерс» Крис Крайдер догнал Остона Мэттьюса из «Торонто» благодаря голу в игре с «Эдмонтоном» (4:1), теперь у обоих хоккеистов по 20 шайб, они делят третье место.
Пятую строчку делят Коннор Макдэвид («Эдмонтон») и Кайл Коннор («Виннипег») с 19 голами.
Список лучших снайперов НХЛ сезона-2021/22:
1. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 25 шайб
2. Александр Овечкин («Вашингтон») — 24 шайбы
3. Остон Мэттьюс («Торонто») — 20 шайб
3. Крис Крайдер («Рейнджерс») — 20 шайб
5. Конор Макдэвид («Эдмонтон») — 19 шайб
5. Кайл Коннор («Виннипег») — 18 шайб
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