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Фрэнсис объяснил, почему «Сиэтл» не взял Прайса на драфта расширения

17:28
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Генеральный менеджер «Сиэтла» Рон Фрэнсис коротко объяснил, почему клуб не забрал права на драфте расширения на звездного голкипера «Монреаля» Кэри Прайса.

«Мы обсуждали этот вариант. Но выбрали другую стратегию развития. Хотя вариант был очень притягательный», — цитирует Фрэнсиса TSN.

Контракт Прайса с «Монреалем» действует до конца сезона-2025/26, по этому соглашению его зарплата составляет 10,5 миллиона долларов в год, он является самым высокооплачиваемым вратарем лиги.

Прайс выступает за «Монреаль» с 2007 года, в 2005 году он был выбран клубом на драфте под общим пятым номером.

33-летний канадец является олимпийским чемпионом 2014 года, победителем Кубка мира — 2016. В прошедшем сезоне он вместе с «Монреалем» дошел до финала Кубка Стэнли, где канадская команда уступила «Тампе» со счетом 1-4 в серии.

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Иван Шитик все материалы автора

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