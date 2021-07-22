Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

«Миннесота» и «Рейнджерс» запросили у «Баффало» медицинский отчет по Айкелу, но не получили ответа

16:58
Джек Айкел. Фото USA Today Sports
Джек Айкел. Фото USA Today Sports
Теги:

«Миннесота» и «Рейнджерс» считаются основными претендентами на нападающего «Баффало» Джека Айкела. Клубы запросили у «Клинков» медицинский отчет по состоянию здоровья игрока, но ответа пока не получили, пишет в Twitter инсайдер Майкл Руссо.

Контракт 24-летнего американца с кэпхитом 10 миллионов долларов рассчитан еще на пять сезонов. C 2022 года в силу вступает пункт о запрете на перемещения.

Ранее стало известно, что «Баффало» и Айкел добились определенного прогресса в решении вопроса о лечении игрока. У него травма шеи.

В прошедшем сезоне Национальной хоккейной лиги Айкел провел 21 матч и набрал 18 очков: забросил две шайбы и отдал 16 результативных передач.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Читайте также

Ефимова показала фото из бассейна на Олимпиаде в Токио и обратилась к Губерниеву
Мурат Гассиев — Михаэль Валлиш: дата и время начала боя, где смотреть прямую трансляцию
Гусев о новом клубе: «Деньги вообще не главное. Хочу остаться в НХЛ»
МОК отделил Крым границей Украины на карте мира
«Прямо сейчас я никто. Чернорабочий, который хочет выиграть медальку». Вяхирева забыла про золото Рио и думает только о Токио
vs
0
Офсайд