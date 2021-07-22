Раску сделают операцию в конце июля
17:35
Голкипер «Бостона» Туукка Раск перенесет операцию в конце июля на травмированном бедре, информирует пресс-служба клуба.
Ранее 34-летний финн заявил, что рассчитывает восстановиться к началу следующего календарного года.
В прошедшем сезоне голкипер провел 24 матча, в которых пропустил 53 шайбы. В среднем за матч Раск отражал 91,3% бросков. Коэффициент надежности составил 2,28.
«Бостон» уступил «Айлендерс» (2-4) в серии второго раунда Кубка Стэнли.
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