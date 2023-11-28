Кузнецов о поражении от «Сан-Хосе»: «Это тяжело, но в нашей игре были и позитивные моменты»

Нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов прокомментировал поражение от «Сан-Хосе» (1:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

«Это тяжело. После гола во втором периоде мы завелись. Но, к сожалению, отдали инициативу и не смогли вернуться в игру. В нашей игре были и позитивные моменты, мы можем занести некоторые вещи себе в актив. Обсудим, что мы делали неправильно, и исправим это в следующем матче», — сказал Кузнецов после игры.

«Вашингтон» потерпел второе поражение подряд после серии из 5 побед. «Кэпиталз» с 22 очками занимают 9-е место в турнирной таблице Восточной конференции.

«Вашингтон» проиграл «Сан-Хосе», Кузнецов забил гол