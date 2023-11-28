Кузнецов о поражении от «Сан-Хосе»: «Это тяжело, но в нашей игре были и позитивные моменты»
Нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов прокомментировал поражение от «Сан-Хосе» (1:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
«Это тяжело. После гола во втором периоде мы завелись. Но, к сожалению, отдали инициативу и не смогли вернуться в игру. В нашей игре были и позитивные моменты, мы можем занести некоторые вещи себе в актив. Обсудим, что мы делали неправильно, и исправим это в следующем матче», — сказал Кузнецов после игры.
«Вашингтон» потерпел второе поражение подряд после серии из 5 побед. «Кэпиталз» с 22 очками занимают 9-е место в турнирной таблице Восточной конференции.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|20
|15
|5
|31
|2
|Каролина
|20
|12
|8
|24
|3
|Филадельфия
|21
|11
|10
|23
|4
|Вашингтон
|18
|10
|8
|22
|5
|Айлендерс
|20
|8
|12
|22
|6
|Питтсбург
|20
|10
|10
|20
|7
|Нью-Джерси
|19
|9
|10
|19
|8
|Коламбус
|23
|7
|16
|18
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|21
|14
|7
|31
|2
|Флорида
|21
|13
|8
|27
|3
|Детройт
|20
|11
|9
|25
|4
|Тампа-Бэй
|22
|10
|12
|25
|5
|Торонто
|19
|10
|9
|23
|6
|Баффало
|22
|10
|12
|22
|7
|Монреаль
|21
|9
|12
|20
|8
|Оттава
|17
|8
|9
|16
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|21
|15
|6
|30
|2
|Даллас
|19
|12
|7
|26
|3
|Виннипег
|20
|12
|8
|26
|4
|Сент-Луис
|20
|11
|9
|23
|5
|Нэшвилл
|20
|10
|10
|20
|6
|Аризона
|20
|9
|11
|20
|7
|Миннесота
|19
|5
|14
|14
|8
|Чикаго
|19
|6
|13
|12
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|22
|14
|8
|31
|2
|Лос-Анджелес
|19
|13
|6
|29
|3
|Ванкувер
|22
|14
|8
|29
|4
|Калгари
|22
|9
|13
|21
|5
|Сиэтл
|22
|8
|14
|21
|6
|Анахайм
|21
|9
|12
|18
|7
|Эдмонтон
|20
|7
|13
|15
|8
|Сан-Хосе
|22
|5
|17
|12
|28.11
|03:00
|
Рейнджерс – Баффало
|1 : 5
|28.11
|03:00
|
Оттава – Флорида
|0 : 5
|28.11
|03:00
|
Коламбус – Бостон
|5 : 2
|28.11
|05:00
|
Колорадо – Тампа-Бэй
|4 : 1
|28.11
|05:30
|
Калгари – Вегас
|2 : 1 ОТ
|28.11
|06:30
|
Сан-Хосе – Вашингтон
|2 : 1
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|21
|36
|
|
Джей Ти Миллер
Ванкувер
|22
|33
|
|
Куинн Хьюз
Ванкувер
|22
|33
|И
|Г
|
|
Брок Босер
Ванкувер
|22
|15
|
|
Сэм Райнхарт
Флорида
|21
|15
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|21
|15
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Алекс Лион
Детройт
|3
|1.35
|
|
Адин Хилл
Вегас
|13
|1.97