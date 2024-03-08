Мирошниченко пошутил о дебютном голе в НХЛ: «Надеюсь, это не последняя шайба»

Форвард «Вашингтона» Мирошниченко пошутил после дебютного гола в НХЛ

Форвард «Вашингтона» Иван Мирошниченко поделился эмоциями после первого гола в НХЛ. 20-летний нападающий забросил шайбу в ворота «Питтсбурга» (6:0) в матче регулярного чемпионата.

Во время общения с прессой слова россиянина переводил белорусский форвард «Кэпиталз» Алексей Протас.

«Я был в шоке первые секунды, наверное. Наконец-то это свершилось. Долго к этому шел. Трудный путь был. Надеюсь, это не последний гол (смеется).

Празднование с Овечкиным? В принципе ожидаемо было, что дядя Саша и лавка так отреагируют», — сказал Мирошниченко после игры.

В текущем сезоне Мирошниченко провел 5 матчей в НХЛ и набрал 1 (1+0) очко.