Капризов забил 30 голов в третьем сезоне подряд и повторил рекорд «Миннесоты»

Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов забил гол в матче с «Аризоной» (5:2) в регулярном чемпионате НХЛ.

Шайба стала для россиянина 30-й в этом сезоне. Форвард третий сезон подряд забивает минимум 30 голов. В сезоне-2022/23 игрок забросил 47 шайб, в сезоне-2021/22 — 40.

Капризов повторил рекорд «Миннесоты». Ранее такой результат показывали Мариан Габорик и Брайан Ролстон в 2005-2008 годах.

В этом сезоне НХЛ игрок «Уайлд» набрал 67 (30+37) очков в 56 играх.