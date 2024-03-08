Овечкин эмоционально отреагировал на дебютный гол Мирошниченко в НХЛ

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин эмоционально отреагировал на первый гол форварда Ивана Мирошениченко в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Питтсбурга» (6:0).

20-летний россиянин забросил шайбу на 37-й минуте. Овечкин на скамейке похлопал Мирошниченко по ноге и по голове.

В текущем сезоне Мирошниченко провел 5 матчей в НХЛ и набрал 1 (1+0) очко.