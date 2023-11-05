Форвард «Тампы» Эйссимонт: «Кучеров направлял нас на протяжении всего матча»

Нападающий «Тампы» Майкл Эйссимонт оценил вклад Никиты Кучерова в победу команды над «Оттавой» в матче регулярного чемпионата НХЛ (6:4).

«Думаю, все начало получаться после того, как Кучеров забросил шайбы и показал нам, что нужно играть жестко. Он направлял нас сегодня всю ночь. Это касается не только результата, но и его игры в целом», — приводит пресс-служба НХЛ слова Эйссимонта.

В этой встрече 30-летний Кучеров набрал 5 (1+4) очков.

На данный момент «Тампа» с 13 очками занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, «Оттава» с 8 баллами идет на 15-й строчке.