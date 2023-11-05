«Филадельфия» — «Лос-Анджелес»: видеообзор матча НХЛ

«Лос-Анджелес» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде обыграл «Филадельфию» со счетом 5:0.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

После этого матча «Лос-Анджелес» с 16 очками занимает второе место в Западной конференции, «Филадельфия» с 11 очками — на 13-й строчке Востока.

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