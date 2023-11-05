«Вашингтон» — «Коламбус»: видеообзор матчах НХЛ

«Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Коламбус» со счетом 2:1.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

После этого матча «Вашингтон» с 11 очками занимает 12-е место в Восточной конференции, «Коламбус» с 10 очками — на 14-й строчке.

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