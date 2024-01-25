Форвард «Сент-Луиса» Бучневич оценил гол в ворота «Ванкувера»

Нападающий «Сент-Луиса» Павел Бучневич прокомментировал свой гол в ворота «Ванкувера» (4:3 ОТ). Россиянин забросил шайбу в большинстве с передачи Джейка Нейборса.

«Это первый гол в ворота с вратарем в новом году. Ну как с вратарем, наигрыш предыгровой сработал», — написал Бучневич в Telegram-канале.

В этом сезоне НХЛ россиянин провел 44 матча, забросил 14 шайб и отдал 20 результативных передач.

«Сент-Луис» вышел на девятую строчку с 50 очками в 46 играх.