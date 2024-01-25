Владелец баскетбольной «Юты» подал официальный запрос на создание команды в НХЛ
Компания Smith Entertainment Group, владеющая баскетбольной командой «Юта Джаз», подала официальный запрос на создание команды НХЛ в Солт-Лейк-Сити.
В заявлении организация обратилась к руководству НХЛ с просьбой начать формальный процесс расширения лиги.
«Мы видим, что в ближайшем будущем НХЛ будет процветать в штате Юта. Мы на 100 процентов сосредоточены на том, чтобы это случилось как можно скорее», — заявил председатель Smith Entertainment Group Райан Смит.
В компании отметили, что арена Delta Center, на которой выступает баскетбольная «Юта», готова принимать хоккейные матчи на уровне НХЛ.
Лига положительно отреагировала на запрос Smith Entertainment Group.
«НХЛ высоко ценит интерес компании к тому, чтобы привезти хоккей в Юту. В ходе бесед в последние два года мы были впечатлены приверженностью Райана и Эшли Смит своему сообществу, а также их страстью и видением Юты не только как хоккейного рынка, но и места для спорта и развлечений. Юта — многообещающий рынок, мы с нетерпением ждем продолжения обсуждения вопроса», — говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой НХЛ.
В данный момент в НХЛ выступают 32 команды. В последний раз лига приняла новый клуб в сезоне-2021/22 — тогда в турнире дебютировал «Сиэтл».
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|47
|29
|18
|61
|2
|Каролина
|46
|26
|20
|57
|3
|Филадельфия
|48
|25
|23
|56
|4
|Нью-Джерси
|45
|24
|21
|51
|5
|Айлендерс
|47
|20
|27
|51
|6
|Вашингтон
|46
|22
|24
|50
|7
|Питтсбург
|44
|21
|23
|48
|8
|Коламбус
|46
|14
|32
|37
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|47
|29
|18
|67
|2
|Флорида
|47
|29
|18
|62
|3
|Торонто
|46
|24
|22
|56
|4
|Тампа-Бэй
|48
|25
|23
|55
|5
|Детройт
|47
|24
|23
|53
|6
|Баффало
|48
|21
|27
|46
|7
|Монреаль
|47
|19
|28
|45
|8
|Оттава
|43
|18
|25
|37
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|46
|30
|16
|65
|2
|Колорадо
|48
|31
|17
|65
|3
|Даллас
|47
|28
|19
|62
|4
|Нэшвилл
|47
|25
|22
|51
|5
|Сент-Луис
|46
|24
|22
|50
|6
|Аризона
|46
|23
|23
|49
|7
|Миннесота
|47
|21
|26
|47
|8
|Чикаго
|48
|14
|34
|30
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|48
|32
|16
|69
|2
|Вегас
|48
|28
|20
|62
|3
|Эдмонтон
|43
|27
|16
|55
|4
|Лос-Анджелес
|45
|22
|23
|53
|5
|Сиэтл
|47
|20
|27
|49
|6
|Калгари
|47
|21
|26
|47
|7
|Анахайм
|47
|16
|31
|33
|8
|Сан-Хосе
|48
|13
|35
|30
|25.01
|03:00
|
Флорида – Аризона
|6 : 2
|25.01
|03:00
|
Торонто – Виннипег
|1 : 0 ОТ
|25.01
|03:30
|
Бостон – Каролина
|2 : 3
|25.01
|05:30
|
Колорадо – Вашингтон
|6 : 2
|25.01
|06:00
|
Сиэтл – Чикаго
|6 : 2
|25.01
|06:00
|
Ванкувер – Сент-Луис
|3 : 4 ОТ
|25.01
|06:30
|
Лос-Анджелес – Баффало
|3 : 5
|И
|О
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|48
|82
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|47
|80
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|47
|67
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|45
|39
|
|
Сэм Райнхарт
Флорида
|47
|35
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|47
|31
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Ярослав Аскаров
Нэшвилл
|2
|1.41
|
|
Давид Риттих
Лос-Анджелес
|8
|1.76