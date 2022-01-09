Форвард «Сан-Хосе» Хертл признан первой звездой дня в НХЛ
10:46
Нападающий «Сан-Хосе» Томаш Хертл признан первой звездой дня в НХЛ.
Форвард забросил все 3 шайбы своей команды в матче с «Филадельфией» (3:2 ОТ).
Второй звездой дня стал нападающий «Колорадо» Микко Рантанен, на счету которого 4 результативных передачи в игре с «Торонто» (5:4 ОТ).
Третья звезда дня — вратарь «Чикаго» Марк-Андре Флери, отразивший 30 из 31 броска в матче с «Вегасом» (2:1).
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