Форвард «Сан-Хосе» Хертл признан первой звездой дня в НХЛ

Нападающий «Сан-Хосе» Томаш Хертл признан первой звездой дня в НХЛ.

Форвард забросил все 3 шайбы своей команды в матче с «Филадельфией» (3:2 ОТ).

Второй звездой дня стал нападающий «Колорадо» Микко Рантанен, на счету которого 4 результативных передачи в игре с «Торонто» (5:4 ОТ).

Третья звезда дня — вратарь «Чикаго» Марк-Андре Флери, отразивший 30 из 31 броска в матче с «Вегасом» (2:1).