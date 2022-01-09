Вайсфельд о спаде в игре Овечкина: «Переживать не стоит. Спортивная форма носит волнообразный характер»

Известный хоккейный функционер Леонид Вайсфельд в разговоре с «СЭ» прокомментировал игру капитана «Вашингтона» Александра Овечкина в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Миннесоты» (2:3Б).

«Александр сыграл на обычном уровне. Может, у него сейчас небольшой спад. Мы привыкли, что он каждую игру набирает по несколько очков. Для другого игрока — это счастье, а для Овечкина —обычная практика. Нет, переживать не стоит. Спортивная форма носит волнообразный характер. Тем более он уже скоро может занять первое место в списке бомбардиров. Хорошо играет и Александр, и команда. Проиграли из-за несчастного случая. Должны были выигрывать», — сказал Вайсфельд «СЭ».

В этой встрече россиянин сделал одну результативную передачу. На счету Овечкина 51 (24+27) очко в нынешнем сезоне, он занимает третье место в таблице лучших бомбардиров чемпионата. У Драйзайтля и Макдэвида по 53 очка, немец лидирует благодаря большему количеству заброшенных шайб.