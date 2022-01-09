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Вайсфельд о спаде в игре Овечкина: «Переживать не стоит. Спортивная форма носит волнообразный характер»

10:58
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Известный хоккейный функционер Леонид Вайсфельд в разговоре с «СЭ» прокомментировал игру капитана «Вашингтона» Александра Овечкина в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Миннесоты» (2:3Б).

8&nbsp;января. &laquo;Миннесота&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Вашингтон&raquo;&nbsp;&mdash; 3:2&nbsp;Б. Мэтт Дамба и&nbsp;Евгений Кузнецов. Нелепый гол погубил команду Овечкина. «Вашингтону» не хватило 35 секунд для победы

«Александр сыграл на обычном уровне. Может, у него сейчас небольшой спад. Мы привыкли, что он каждую игру набирает по несколько очков. Для другого игрока — это счастье, а для Овечкина —обычная практика. Нет, переживать не стоит. Спортивная форма носит волнообразный характер. Тем более он уже скоро может занять первое место в списке бомбардиров. Хорошо играет и Александр, и команда. Проиграли из-за несчастного случая. Должны были выигрывать», — сказал Вайсфельд «СЭ».

В этой встрече россиянин сделал одну результативную передачу. На счету Овечкина 51 (24+27) очко в нынешнем сезоне, он занимает третье место в таблице лучших бомбардиров чемпионата. У Драйзайтля и Макдэвида по 53 очка, немец лидирует благодаря большему количеству заброшенных шайб.

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Мария Куцубеева все материалы автора
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