Овечкин сократил отставание от Модано в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ до трех очков

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин отличился результативной передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Миннесоты» (2:3 Б).

После этой игры на счету 36-летнего россиянина 1371 (754+617) очко в 1233 матчах в НХЛ. Овечкин, занимающий 25-е место в списке лучших бомбардиров в истории лиги, сократил отставание от идущего на 24-й строчке Майка Модано до трех очков.

Лучшим бомбардиром в истории НХЛ является Уэйн Гретцки, набравший 2857 очков в 1487 матчах.

Топ-5 лучших бомбардиров в истории НХЛ:

1. Уэйн Гретцки — 2857 (894+1963) очков в 1487 матчах

2. Яромир Ягр — 1921 (766+1155) в 1733

3. Марк Мессье — 1887 (694+1193) в 1756

4. Горди Хоу — 1850 (801+1049) в 1767

5. Рон Фрэнсис — 1798 (549+1249) в 1731

...

24. Майк Модано — 1374 (561+813) в 1499

25. Александр Овечкин — 1371 (754+617) в 1233