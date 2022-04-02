Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин подвел итоги матча регулярного чемпионата НХЛ против «Айлендерс» (0:3).

«Вышли, наделали в штаны и ушли, добавить нечего», — приводит слова Панарина официальный сайт клуба.

После этого матча «Рейнджерс» с 93 очками занимают третье место в Восточной конференции, «Айлендерс» с 71 очками — на девятой строчке.