Варламов признан третьей звездой игрового дня НХЛ

Вратарь «Айлендерс» Семен Варламов стал третьей звездой игрового дня НХЛ.

33-летний россиянин сделал 27 сейвов в матче с «Рейнджерс» (3:0). Первой звездой признан форвард «Оттавы» Матье Джозеф, набравший 4 (3+1) очка в матче против «Детройта» (5:2). Второй звездой стал нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид, оформивший дубль в игре против «Сент-Луиса» (6:5 ОТ).

В текущем сезоне Варламов провел 26 матчей, дважды сыграв на ноль и пропустив 68 шайб при 91,8 процента отраженных бросков.