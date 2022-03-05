НХЛ засчитала Гаврикову результативную передачу в матче с «Лос-Анджелесом»

«Коламбус» в матче регулярного чемпионата НХЛ уступил «Лос-Анджелесу» со счетом 3:4 ОТ.

После встречи НХЛ объявила, что во втором голе «Блю Джэкетс» Владислав Гавриков отметился результативной передачей.

В текущем сезоне Гавриков провел 53 матча, в которых набрал 24 (2+22) очка.