Форвард «Калгари» Ярнкрок в пятом матче серии с «Эдмонтоном» забросил первую шайбу за 29 матчей

Форвард «Калгари» Калле Ярнкрок отличился в пятом матче второго раунда плей-офф НХЛ против «Эдмонтона».

30-летний швед забросил шайбу на 36-й минуте с передачи Никиты Задорова и сделал счет 4:3. Для Ярнкрока это первый гол в составе «Флэймз» за 29 матчей. По ходу сезона форвард перешел из «Сиэтла», где в 49 матчах набрал 26 (12+14) очков.

На данный момент на счету Ярнкрока 8 (1+7) очков в 29 матчах за «Калгари».