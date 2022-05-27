Драйзайтль набрал 3+ очков в пяти матчах плей-офф подряд

«Эдмонтон» в пятом матче второго раунда плей-офф НХЛ встречается с «Калгари».

По итогам первых двух периодов форвард «Ойлерз» Леон Драйзайтль оформил ассистентский хет-трик. Таким образом, 26-летний немец продлил свою серию с 3+ очками в плей-офф до пяти матчей. Ранее Драйзайтль стал первым игроком в истории НХЛ с 3 и более баллами в четырех играх плей-офф подряд.

Ранее Драйзайтль стал первым игроком, оформившим четыре голевые передачи за один период матча плей-офф.

На данный момент на счету Драйзатля 25 (7+18) очков в 12 матчах плей-офф.